Paty Cantú presume diminuto short en redes y seguidores enloquecen

CIUDAD DE MÉXICO.- Paty Cantú es una de las cantantes más seguidas y talentosas de México, porque tiene un talento increíble y además es hermosa; recientemente lanzó su álbum “La Mexicana” en formato físico. Pero además también es una clase de influencer que suele compartir momentos de su vida, sesiones de fotos y escribir mensajes motivacionales como lo hizo en esta ocasión.

En su publicación se le ve con un conjunto blanco que consiste en un short y top que deja al descubierto sus hombros y deja ver un poco de sus encantos, en medio de un puente colgante rodeado de naturaleza. En la descripción escribió: “Mantén tus planes en silencio. Y tus acciones a TODO volumen” para motivar a sus fans.

"No soy una persona para nada conformista, si no, no tendría 20 años trabajando en esto. Me he querido rendir alguna vez y me han tratado de rendir, pero siempre me levanto, ya que no vivo de expectativas”, dijo Paty Cantú. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paty Cantú (@patycantu)

"No soy una persona para nada conformista, si no, no tendría 20 años trabajando en esto. Me he querido rendir alguna vez y me han tratado de rendir, pero siempre me levanto, ya que no vivo de expectativas”, comentó recientemente en una entrevista. Y es que Paty Cantú es una de las cantantes que más experimenta en su música, por lo cual siempre se coloca en el gusto de la gente.

A sus 37 años, Paty Cantú se encuentra en el mejor momento de su carrera y vida, pero reconoce que no ha sido fácil. Sin embargo, para conseguir la credibilidad que tiene, ella prefiere que se hable de su música, más que de su vida personal, pero está tan enamorada que hace unas semanas dio a conocer que mantiene una relación amorosa con el actor Christián Vázquez, y tampoco es algo que quiera esconder.

Paty espera regresar a los escenarios pronto, para ofrecer los espectáculos que a ella le gusta dar, pues también tiene un talento increíble como bailarina. Sus fans están ansiosos de verla cantar en vivo de nuevo.