Patricio Cabezut habría instalado cámaras y micrófonos para hostigar a su esposa, afirman

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Patricio Cabezut señalara a su esposa de haberse sido infiel con un hombre casado y al descubrirla, ésta lo demandó por violencia intrafamiliar, aseguran que Aurea Zapata lo denunció por hostigarla.

Una publicación realizada por el portal “Regeneración” afirma que la esposa de diez años del exconductor de “Tu Casa TV”, lo habría demandado por violencia familiar por amenazarla con quitarle a sus hijas y hostigarla al instalar cámaras de vigilancia y micrófonos en su hogar.

Esto sucedió después de que Cabezut declarara a la revista “TvNotas” que Aurea le había sido infiel con un hombre casado, después de que encontrara un nuevo trabajo como publirrelacionista de una clínica.

Supuestamente la actriz inició un romance con un médico reconocido y el presentador de televisión la descubrió, por lo que tuvieron una fuerte discusión y él la habría amenazado con “quitarle” a sus hijas, ya que si quería irse con su amante, no se llevaría a las niñas.

La presunta víctima denunció a Patricio ante las autoridades por violencia intrafamiliar, ya que supuestamente el hombre la amenazó con quedarse con sus hijas y es considerado como violencia.

El periodista Carlos Jiménez publicó que los actos de violencia se habían cometido en la alcaldía Benito Juárez, donde Aurea habría puesto la denuncia, argumentando que el padre de sus hijos la había hostigado.

Patricio Cabezut reveló que además de la demanda por violencia intrafamiliar, le hicieron llegar una orden de alejamiento hacia su esposa y sus hijas, y solo porque supuestamente Aurea se enojó porque la descubrió siendo infiel.

Ni yo sé qué fue lo que pasó. Yo les dije que tenía una familia maravillosa porque así lo veía, pero ahora veo que mi mujer no… Aurea me levantó una demanda por violencia familiar… me entregaron un apercibimiento (una advertencia) para no hostigarla ni a ella, ni a sus familiares, y también se me informó que debía desalojar mi domicilio”, detalló.