“Ella y su amante planean destruirme”: Patricio Cabezut asegura descubrió a su esposa siendo infiel con otro hombre casado

CIUDAD DE MÉXICO.- Patricio Cabezut, exconductor de “Tu Casa TV”, reveló a la revista TvNotas que descubrió a su esposa siéndole infiel con otro hombre casado y ahora planean destruirlo.

La revista de circulación nacional destacó que hace apenas un par de semanas, Patrico Cabezut, de 55 años de edad, presumía el amor que se tenían él y su esposa, y la hermosa familia que habían formado con sus hijas, pero al parecer, todo era mentira.

El propio conductor de televisión habría sido quien le dijo al medio que su esposa se transformó en otra persona, al descubrirla que lo estaba engañando hace un tiempo con su nuevo jefe y que, además, lo había demandado por violencia intrafamiliar.

También podría interesarte: Raquel Bigorra, Michelle Vieth y Patricio Cabezut se quedan sin trabajo; Tu Casa Tv sale del aire.

El también actor destacó que no podía creer lo que estaba pasando con su vida, ya que jamás se imaginó que su esposa de hace una década y madre de sus hijas, lo señalara de violento, solo por querer quedarse con su departamento.

Ni yo sé qué fue lo que pasó. Yo les dije que tenía una familia maravillosa porque así lo veía, pero ahora veo que mi mujer no. Hoy (domingo 21 de noviembre) recibí un citatorio para presentarme en la Alcaldía Benito Júarez, porque Aurea me levantó una demanda por violencia familiar, pero eso no es todo. Además, me entregaron un apercibimiento (una advertencia) para no hostigarla ni a ella, ni a sus familiares, y también se me informó que debía desalojar mi domicilio”, declaró Cabezut.