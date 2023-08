Pato Levy señala que su familia sigue unida tras lectura del testamento de Talina Fernández

Ciudad de México.- Pato Levy, hijo de Talina Fernández, aseveró que su familia sigue unida y dispuesta a repartirse la herencia que dejó Talina, quien murió en junio por leucemia.

Durante una entre vista para Hoy Día, Patricio detalló la repartición de los bienes de su madre, remarcando que ninguno de sus familiares peleó por ello.

De lo que yo vi nadie está buscando pelea, nadie, si alguien dice ‘me gusta ese cuadro, ¿me lo puedo llevar?’, llévatelo, ‘a mí me gusta este sillón, ¿me lo puedo llevar?’, llévatelo, o sea, nadie está en ninguna elite de pelearse. Ellos dicen ‘si Babi lo quiso así, o si Babi lo dejó así, todos contentos, todos felices’. Hasta ahorita no hay ningún problema, no creo que lo vaya a haber”

Manifestó.

Deja emotivo mensaje

Tras confirmar que su hermano Jorge “Coco” Levy quedó como albacea, Patricio reveló que la reconocida presentadora dejó un emotivo mensaje previo a su muerte.

“Dejó una carta escrita con su puño y letra, además es muy chistosa mi jefa, siempre ocurrente, diciendo ‘si están leyendo esto, es porque yo ya estoy en las nubes tocando el arpa, y seguramente los querubines, están hartos, de escucharme tocar el arpa’. Entonces nos dejó una cartita diciéndonos a todos de su puño y letra el porqué del testamento”, contó.

De la misma manera, Pato negó que sus sobrinos tengan una mala relación por la herencia que les dejó su hermana Mariana Levy. “María llegó puntual, se saludaron todos cortésmente y lindamente, se quieren todos, nos queremos todos, no hay bronca de nadie con nadie, o sea, en ningún momento se ve que se hablen feo, que se lleven feo, o que yo me lleve mal con uno, que se lleve mal otro con otro, nos queremos todos mucho”, explicó.

Envuelto en polémica

Finalmente, Levy salió en defensa de José Emilio, hijo menor de Mariana, quien recientemente se ha visto envuelto en la polémica tras ser señalado por presuntamente intentar extorsionar a Ana Bárbara, expareja de su padre, pidiéndole dinero a cambio de no vender información de la cantante a una revista.

“Fíjate que yo estoy seguro que en unos 20 años, es al que mejor le va a ir de todos, es el que más va a tener, es el que más va a compartir, porque es un chavo que desde chavito se las ha tenido que ver por sí solo. Ahora, como decía mi mamá, no eres la primera persona que se te va a morir tu mamá, o sea, eso no puede ser un pretexto para no moverte en la vida, no puede ser un pretexto para decir ‘pobre de mí, me quedé huérfano de madre desde que yo tenía…’, no, o sea a todo mundo le ha pasado, y a mí me acaba de pasar y no se siente padre ni a los 54 años, que se te vaya tu jefecita son palabras mayores, es fuerte”, concluyó.