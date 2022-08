¿Pati Chapoy será la nueva directora de TV Azteca?

MÉXICO.- Sandra Smester salió de TV Azteca y ha dejado vacante el puesto de directora, por lo que se especulado sobre el rumbo que tomará la televisora y quién ocupará su lugar; la audiencia colocó a Pati Chapoy como una de las favoritas.

El pasado viernes 12 de agosto, al finalizar la transmisión de Ventaneando, la conductora despidió el programa anunciado que a partir del siguiente lunes habría grandes sorpresas, por lo que el público creyó que se trataba de su ascenso al puesto, sin embargo, todo siguió igual.

Esta semana, reporteros de espectáculos hablaron con Pati durante un evento de la Sociedad de Autores y Compositores de México, y le preguntaron sobre el futuro de TV Azteca. Dijo que respecto a la nueva dirección “todavía va a llevar muchísimo tiempo, un tiempo más hasta que se haga el nombramiento de quien tenga que ser”.

Y sobre las especulaciones que aseguran que ella sería quien tomaría el lugar Sandra, rechazó rotundamente que esto sea verdad, y afirmó que incluso si se le presentara la oportunidad, no la tomaría, pues ella se dedica a otra cosa.

No, para nada, de ninguna forma (…) No, no, me dedico nada más a ser reportera como todos ustedes”, concluyó.