Capi Pérez podría salir de TV Azteca

MÉXICO.- Carlos Alberto Pérez mejor conocido como 'El Capi', de acuerdo a un medio de circulación nacional estaría pensando en si salida de TV Azteca en caso no llegar a un acuerdo sobre cláusulas de su contrato actual.

Asegura que piensa en no renovar contrato con la televisora del Ajusco, el problema podría derivarse de no querer negociar cláusulas de su contrato, algo que el conductor no ha confirmado ni desmentido.

Sin embargo el presentador de televisión no ha dado ninguna declaración al respecto, lo que sí, es que en sus redes sociales se le ve enfocado en nuevos proyectos por ejemplo sus presentaciones de su show en comedia.

El Capi es uno de los favoritos de la conducción y aseguran será una gran perdida para la audiencia del programa matutino pues s de los conductores más queridos de la televisora.

Recordemos que en 2014 se integró al programa matutino de Venga la alegría tras la salida del presentador Mauricio Mancera. Durante su estancia en este programa creó una sección de comedia llamada La Resolana.