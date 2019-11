Pati Chapoy revela qué sucede con la salud de Pedro Sola

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Pedrito Sola se volviera tendencia en Twitter por un mensaje que alertó a sus seguidores al informar que no se sentía muy bien, la conductora Pati Chapoy reveló qué sucede con su compañero de Ventaneando.



Chapoy respondió un mensaje en Twitter a una usuaria que le preguntó por el estado de salud de “Pedrito” y le expresó que sus seguidores están muy preocupados por él porque se había mostrado muy deprimido.



“Estamos preocupados por don Pedrito ¿dónde anda? Andaba muy deprimido”.



La famosa conductora de TV Azteca aprovechó la ocasión y aclaró que Pedro Sola está atendiendo su salud, debido a que tiene la presión alta.





Hasta el momento el conductor no ha hecho ninguna declaración al respecto.

Hace unos días, “Pedrito”, como le llaman muchos, publicó un mensaje en el que dijo que no se sentía muy bien, lo que prendió las alertas entre sus fans.

"Hay días como hoy que siento ganas de salir corriendo sin rumbo y no volver. Será que no me siento muy bien", se lee en su mensaje.





De inmediato sus fans le enviaron mensajes de cariño y aliento para animarlo.



"Ojalá ya estés mejor Pedrito, a veces hay días así! Somos humanos y no siempre amanecemos de lo mejor, pero amanecimos vivos y esa es mucha ventaja porque hay quién ya no despertó el día de hoy. Te mando un abrazo con mucho cariño! Eres un ser encantador", se lee.



Algunos cibernautas confesaron haberse asustado cuando leyeron que "Pedrito" era "trending topic".