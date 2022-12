Pati Chapoy responde a mensaje de Alexa Hoffman

Ciudad de México.- Pati Chapoy respondió al mensaje de Alexa Hoffman que hizo en redes sociales en relación con el mensaje navideño que lanzó su padre.

Tras la trasmisión de Alexa en su cuenta de Instagram para expresar su descontento por dicha situación, Pati Chapoy respondió:

“Tiene mucha razón esta jovencita en haber subido este video, su mamá Ginny Hoffman la apoya porque también publicó en redes un mensaje para su hija”, inició su mensaje.

Después de leer el texto que Ginny Hoffman envió a su hija, Pati agregó: “Esta es una historia muy triste que muy lamentablemente viven muchas niñas y adolescentes en nuestro país. En esta ocasión es mucho más lamentable porque dos hermanas están enfrentadas. Ella que acusa y la otra que defiende”.

Finalmente, Chapoy remarcó que en su programa no se tocaría el tema hasta que se conociera la resolución del caso.

Esto está en manos de las autoridades en México, y en el momento en que las autoridades den un veredicto, lo vamos a dar a conocer, mientras tanto no hablaremos más sobre este tema, que es muy lamentable, pero muy necesario a la vez comentarlo para que los papás pongan muchísima atención sobre lo que estén viviendo sus hijos, y no me refiero nada más a las niñas, también a los niños”