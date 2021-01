Pati Chapoy escribe biografía, hablará de su "mejor aventura"

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las periodistas más conocidas en el mundo del espectáculo es Pati Chapoy, quien se puede sentir orgullosa por lo logrado en los 25 años de su programa "Ventaneando".

En medio del remolino en que se ha envuelto ante el festejo que tendrá hoy, otorgó una entrevista para Milenio, y no se reprime al presumir que “la investigación y el profesionalismo” con el que trabaja su equipo es la fórmula que le ha permitido mantenerse por tantos años en la televisión, como tampoco repara en recordar que en Televisa la querían meter a la cárcel o en reconocer que así como ha hecho muchos amigos, también hay gente a la que no le cae bien.

La periodista y comentarista de espectáculos platica sobre su experiencia al frente del área de espectáculos de Azteca, "Ha sido la mejor aventura de mi vida, profesionalmente hablando, por muchas razones; porque he tenido la oportunidad de ejercer el trabajo de reportera y periodista, formación que hice en la Escuela Carlos Septién García; y porque a lo largo de 25 años no nada más me he dedicado a trabajar incansablemente por este programa, sino porque he ganado muchos amigos, entrañables", expresó.

Chapoy no esconde su orgullo al celebrar 25 años de su programa de espectáculos, icono en su género en la televisión mexicana. "Y porque hemos logrado en equipo algo fantástico, un ambiente fabuloso, no nada más profesional, sino de complicidad, basado en la ética y en cosas muy lindas. Esa es la gran aventura Ventaneando", explicó.

Durante su charla con el medio de comunicación, Pati explicó como han cambiado los espectáculos con los años, dejando de ser dedicado y personal, para convertirse tras 25 años en una actividad considerada periodistica.