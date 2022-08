Pascacio 'N' es vinculado a proceso por abuso a Sarah Nichols

Tijuana, Baja California.- De acuerdo a Chisme No Like, Pascacio 'N' se encuentra vinculado a proceso tras haber sido denunciado por abuso sexual contra Sarah Nichols.

Asimismo, Ivonne Montero, Vanessa Bauche, Irán Castillo, y Veronica Toussaint declararon ser víctimas del actor.

En 2020, Vanessa Bauche había denuciado a su colega por mismo delito. La actriz compartió su tristeza a los medios y aseguró que la empresa omitió los delitos de los cuales fue víctima.

La verdad libera, da miedo muchas veces, es un proceso muy doloroso, yo no pensé que me iba a poner tan nerviosa, que iba a revivir muchas cosas, fue un mes y medio de agresiones lo que yo viví, tuve trastornos muy fuertes a mi salud, pérdidas económicas, de trabajo, tuve que rechazar un protagónico en ese proyecto, porque después lo volvieron a contratar bajo promesa de que no lo iban a hacer, la producción tuvo conocimiento de ambos casos de delitos de cárcel, y cuando se calla ante los delitos se vuelve cómplice por omisión, ese es un delito federal”