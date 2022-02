"Parpadea si estás viva": Nueva publicación sobre Jenni Rivera causa revuelo en sus fanáticos

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace un par de días que el nombre de Jenni Rivera se volvió tendencia en redes sociales luego de que su cuenta de Instagram se llenará de publicaciones que muchos consideraron como misteriosas. Todo comenzó a través de la red social, en la que se compartieron una serie de mensajes que provocó que sus fanáticos se cuestionaran la veracidad de su muerte.

En la primera publicación, se compartió una imagen en la que se leía "2022", luego se subió una fotografía de la Diva de la Banda, en la que ella aparecía sentada y con la cabeza apuntando hacia el cielo, lo que sus fans consideraron como una indirecta de que seguía viva.

Ante esto, las instantáneas se llenaron de comentarios un tanto humorísticos de aquellos usuarios que tenían esperanzas de que anunciara que en realidad nunca murió en el accidente aéreo.

Y durante la tarde del presente lunes 21 de febrero, la intérprete de "Paloma negra" reapareció en Instagram con una fotografía que la retrata de frente, pero únicamente la mitad de su rostro. En el texto se lee la palabra "ENGAÑÉMOSLO" junto al hastag de #JenniRivera, provocando la euforia de los fanáticos de la fallecida artista, además de obtener una gran cantidad de comentarios a pocos minutos de haberlo publicado.

A cinco horas de compartirse, la imagen de Jenni Rivera tiene más de 160 mil Me Gusta por parte de los usuarios y más de 3 mil comentarios, entre los que destacan aquellos que le piden que haga algo 'clave' para saber si vive o muere. Incluso, su hermana Jacquie Rivera escribió: "Oh, my goodness. Esa mirada, The most beautiful!!!".

"Si estas viva, parpadea", "Jenn revive por favor", "O sea que no hay resurrección", "Ojala esté viva", "ya di si estas viva pls", "Te amo Jenni, gracias por revivir", "Mi chiquita la más viva", "Tengo esperanzas de que mi diva esté viva", son algunas de las expresiones.

Pese a las ilusiones de los fans de la Diva de la Banda, varios reconocieron que el equipo de trabajo de Rivera lanzará material inédito de la cantante, aunque de momento se desconoce si se trata de algún libro de memorias, documental, película o incluso un disco póstumo.