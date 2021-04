Pareja lésbica se integra a nueva temporada de "Se rentan cuartos"

Como parte de la nueva temporada de la serie "Se rentan cuartos" los protagonistas se abrirán a la diversidad con la incorporación de una pareja lesbiana interpretada por Regina Orozco y Alejandra Ley.

"Yo soy una mujer que abandonó de cierta manera al hijo para conseguir dinero como muchas mujeres que se quedan solteras y tienen que cruzarse al otro lado por falta de oportunidades", adelantó Regina, quien interpreta a Mamanacha.

"Ella recupera a Pepenachito (Armando Hernández) y llega con la sorpresa de que tiene una pareja que es Alejandra. Llegamos a revolucionar este lugar donde hay muchas dudas y restricciones homofóbicas en sus cabecitas".

En conferencia de prensa la actriz señaló que para evitar temas como la cancelación al tocar la diversidad sexual en la serie de comedia, el secreto está en el remate de los chistes.

"Sí podrán decirnos 'las lesbianas' pero con un buen remate le damos la vuelta y hacemos que esta pareja lésbica sea una pareja que respeta su integridad y su decisión de querer amar y besar a quien se le pegue la gana".

En el caso de Ale, compartió que su personaje llamado Megan está perdidamente enamorada del de Orozco, característica que considera muy lesbiana.

"Eso es muy de lesbiana, eso de proseguir al amor de tu vida… Me sorprende que me hayan dado un personaje de lesbiana, no sé por qué", bromeó.

Además, la actriz señaló la importancia que tiene ver este tipo de trabajos en la pantalla.

"Siempre en Comedy Central ha habido mucha apertura pero sí falta representación lésbica en los medios de comunicación, muchísima, y ahorita el 26 de abril que viene el día mundial de la visibilidad lésbica está muy padre que estemos estrenando esta serie con estos dos personajes".

La tercera temporada de "Se rentan cuartos" se grabó a principios de año en Ciudad de México y según compartió la producción fue un reto grabar en pandemia con todos los protocolos estrictos contra el Covid-19 y con un reducido público en vivo.

La nueva entrega tendrá 10 episodios y se transmitirá por Comedy Central a partir del 14 de abril y posteriormente por Paramount+. Entre las novedades se estrenarán dos spin-off, uno con el personaje de María Chacón y otro donde todos participan.

La sitcom sigue a una familia adinerada que al irse a la bancarrota debe iniciar una nueva vida en una vieja casona de un barrio popular de la CDMX donde aprenden un poco de humildad.

Además el show que en su elenco incluye a Itatí Cantoral y Carlos Espejel, entre otros es grabado en vivo en una sola toma hasta que termina el episodio por lo que hay momentos de improvisación. Para la nueva entrega contarán con invitados como Luis Fernando Peña y Ximena Sariñana con los que se hará un homenaje a la cinta "Amarte Duele".

"Es un clásico, esa película es muy recordada e hicimos memoria con ellos".