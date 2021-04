“Pareces puerco”: Frida Sofía recordó cuando Silvia Pinal la criticó por su peso

CIUDAD DE MÉXICO.- Frida Sofía sigue destapando los “trapos sucios” de su familia, luego de haber señalado a su abuelo Enrique Guzmán por haberla manoseado desde que tenía cinco años.

En los últimos días, la hija de Alejandra Guzmán ha empleado sus redes sociales para compartir algunos pasajes que vivió en su pasado, y recientemente, acudió a una entrevista con Lucía Méndez para recordar un momento doloroso con su abuela Silvia Pinal.

Frida recordó que la “Diva del Cine de Oro” la habría regañado fuertemente por su aumento de peso, luego de que ella se mudara a Estados Unidos.

Compartió que, en una ocasión que la visitó en México, la conductora de “Mujer, casos de la vida real” la reprendió por subir algunas tallas.

“Una vez que regresé del internado, medio chubby [gordita], me dijo: ‘tú no pareces Pinal, pareces puerco’ (…) La dinastía se me fue para ya sabes dónde”, narró Frida Sofía entre risas.

Aunque tomó el comentario a broma, Frida admitió que aquello la hizo sentir mal e incluso comenzó a preocuparse por su peso.

“No comía nada, fue horrible, pero fue la única regañada que me puso”, dijo la también cantante.

Silvia Pinal sería la única integrante de la dinastía Guzmán – Pinal en apoyar a su nieta luego de acusar a su ex esposo de abuso sexual.