Paquita la del Barrio no descartó una posible colaboración con el reguetonero Bad Bunny tras su encuentro en el escenario de los Latin Billboards.

Durante su charla con la prensa en un evento celebrado en la Ciudad de México, la intérprete mexicana confesó que le gusta la música del puertorriqueño y no se mostró renuente a cantar con él.

No sabría decirte ahorita, discúlpame, pero no, no puedo contestar cosas que no sé”, dijo a los reporteros que le preguntaron sobre su incursión en ese estilo musical.