Paquita la del Barrio no sabe aún lo que sucedió con su nieta

De acuerdo a información de EL GRÁFICO, Keili Ariatne una de las nietas dePaquita la del Barrio , se lanzó de un auto del servicio de Uber, cuando presuntamente el chofer la quería secuestrar en la calle Lago Zurich y Río San Joaquín en la colonia Granada, pero todo fue falso, la nieta se encontraba drogada.

"Nosotros hemos estado pendientes de Paquita, todos tenemos familiares que sufren situaciones, por ahí pasó algo desafortunado y si les digo y les pido y les suplico, que de alguna manera yo no quisiera en algún momento si Paquita la dan de alta, por lo menos seamos personas, y que se toque ese tema, ella no lo sabe, por ello les suplico como amigos, como personas, no hacer esa pregunta a ella".

Gracias a Dios no sucedió nada, a veces estas situaciones pueden poner en peligro a otra tercera persona inocente y que bueno que en este caso el hijo de Paquita es una persona correcta y no llegó como los típicos padres y dicen, 'que le hicieron a mi hija', a mí me sorprendió que dijo 'no le solapo esto a mi hija, cómo te atreves a hacer esto' y le dio una cachetada", abundó.