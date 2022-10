Papá de Andrea Legarreta celebra 80 años de vida

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta es una de las conductoras más famosas del medio del espectáculo, con más de 20 años de trayectoria se ha encargado de consentir a su público en el programa ‘Hoy’.

La guapisíma actriz en los últimos años ha sido muy activa en sus redes sociales, donde suele compartir desde sus ‘oufits’ hasta los viajes que suele realizar con su familia.

Hace unas horas Legarreta dio a conocer que se encontraban de manteles largos y publicó un emotivo video donde se puede ver que la conductora llegó de sorpresa al restaurante donde estaba su padre para poder estar a su lado.

Además la conductora aprovechó para dedicarle un mensaje en el que revelo que su “papito” ha sido su fiel compañero y se ha sentido muy afortunada de tener la oportunidad de celebrar su vida.





No se pierdan la sorpresa! Hoy estamos celebrando los 80 de mi papito!! Me escapé a Acapulco sólo para comer con él y regresé hoy mismo!! Él no lo sabía y mi hermano Mauricio y mi mamita junto a algunos de sus más queridos amigos y por supuesto la gente hermosa del restaurante #ShuAcapulco fueron mis cómplices de amor… Cuándo él se sienta, aparezco por detrás y le pregunto que qué desea tomar… Pide una limonada… Y su carita al darse cuenta que era yo, fue tan hermosa!! “ fue parte de lo que escribió la conductora.