Paola Rojas sigue disfrutando de su romance con galán argentino

Paola Rojas es captada el Aeropuerto de la Ciudad de México en compañía de Marcelo Imposti.

A pesar de que la periodista es muy reservada con su vida amorosa, en esta ocasión no le quedó más que admitir que está muy feliz con su relación actual y ante las primeras preguntas de la periodista del programa Ventaneando sobre el tema, Paola dijo: “Qué observadora persona eres…”.

Posteriormente, Rojas confesó que se encuentra viviendo un gran momento en su vida junto al arquitecto con quien se le ha visto desde el mismo año de su rompimiento matrimonial con Luis Roberto.

Su relación con “Zague”

Estoy bien, estoy muy bien, estoy afortunadamente muy bien en todos los aspectos, estoy muy contenta. Creo que en la vida hay que disfrutar cada minuto y eso, hay que vivir plenamente”, dijo sobre su vida amorosa.

Te puede interesar: Brinda apoyo Daniela Berriel a actriz que denunció de abuso a Coco Levy; más mujeres se suman con testimonios

Al respecto del motivo de su viaje, la comunicadora manifestó que en esta ocasión tomaría un descanso breve muy bien acompañada. “Ojalá fueran vacaciones largas, las estoy necesitando, sí ocupo descanso, pero ahorita por lo pronto no habrá esa oportunidad, ya prontito sí me voy con mis hijos a descansar unos días y a jugar mucho con ellos y a disfrutarlos, por lo pronto ahora me voy un fin de semana… no tan solita”.

Recientemente Paola Rojas habló de su relación con “Zague”, señalando que se había casado con el exfutbolista debido a que estaba perdidamente enamorada y que tenía la idea de que su relación duraría para toda la vida; sin embargo, señaló que cuando ocurrió todo el tema que propició su divorció el golpe no fue tan fuerte gracias a que tuvo la capacidad mental de lidiar con la situación.

Te puede interesar: Chuty y Gazir siguen sumando victorias en FMS España

“Fui muy feliz esos años, pero cuando entonces eso se rompe sí se rompe el corazón, pero no se me rompe el ser, no se me rompe el alma, o sea, yo estoy completa y restaurada, sano mi corazón, pero mi esencia no se desangra”, dijo la periodista durante una charla con sus colegas de Netas Divinas.