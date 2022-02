Paola Rojas se retira de proyecto importante

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos años Paola Rojas se ha convertido en una de las conductoras favoritas por parte del público mexicano, gracias a su larga trayectoria en la televisión mexicana donde ha formado parte de distintos programas.

Fue por medio de su cuenta de Instagram, que la periodista dio a conocer por medio de sus historias la salida del reconocido programa de radio, evidentemente sorprendió a sus fanáticos debido a que siempre se encontraban pendientes de su trabajo.

La conductora del programa de ‘Netas Divinas’, reveló a todos sus millones de seguidores que se encontraba agradecida por todo el apoyo profesional que le había ofrecido la producción, pero que era una etapa que tenía que culminar para comenzar otra.

El pasado 4 de febrero Paola Rojas durante el último programa que ofrecía para Radio Fórmula aprovechó los últimos minutos para agradecer todo el cariño por parte de sus compañeros y en especial el de Mauricio Mancera.







Estos son los últimos minutos de un programa que siempre voy a recordar” dijo la conductora durante su transmisión en vivo.

Además la periodista aprovechó para brindarle unas palabras de cariño al público que estuvo pendiente de la información en estos meses pero que posiblemente en un futuro se pueda volver a coincidir en otros proyectos de comunicación.

Seguramente sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y buenos deseos por los nuevos caminos que ha decidido tomar, que sumarán éxitos en su carrera, sobre si seguirá formando parte del grupo de conductoras de ‘Netas Divinas’ no realizó ningún comentario.

Paola Rojas reveló como le gustaría morir

Fue a través de ‘Netas Divinas’ que la comunicadora robó la atención del público al revelar como y cuando le gustaría morir, algo que para muchos fue muy fuerte, debido a que a considerada hablar públicamente de este tipo de temas.

“Me gustaría pasar tranquila, satisfecha y feliz dentro de muchos, muchos, muchísimos años, quiero ser anciana, me gusta mucho la vida, me encanta, entonces la Paola que conozco en este plano me gusta mucho y ojalá que me dure mucho”, reveló.