Paola Rojas no descarta incursionar en telenovelas tras sanar heridas con Zague

Ciudad de México.- La periodista Paola Rojas habló sobre su vida personal y profesional a pocos días de la llegada del 2023, y aseveró que además de haber sanado las heridas de su divorcio con Luis Alberto Alves ''Zague'' ahora planea incursionar en las novelas.

“Estoy como en construcción de todo, luego de un proceso de cambio y de sanación, y de trabajar mucho en mí, estoy encontrando como muchos motivos para ser feliz. Estoy contenta, estoy acompañada, familiarmente muy bien. Insisto, no ha sido un año fácil, pero puedo con lo difícil”, dijo la periodista.

En cuanto al tema laboral, la artista reveló para el programa Hoy que este año la tiene con muchas emociones encontradas.

Ha sido vertiginoso que cierro con este anuncio de que empezaré el otro año con programa nuevo, que dejo la mañana (con el programa Al Aire) y entonces cambia mi rutina, cambia lo que venía haciendo de hace muchos años, entonces ha sido un año de muchos retos, ha sido un año de logros importantes, muy emocionante, y creo que cierro con mucha ilusión de lo que viene”

Debut como actriz

En este sentido, Paola podría dar la sorpresa de debutar como actriz en un melodrama, destacando que ya tiene la primera oferta laboral sobre la mesa.

“Es curioso, acabo de recibir una propuesta y la verdad es algo que no estaba en mi radar, pero ¿qué te digo?, ¿sabes qué?, estoy en plan como de apertura, tengo ganas de aprender, tengo ganas de explorar, de viajar, tengo ganas de volar, me siento con mucha curiosidad y entonces sí, si hubiera, ya te digo que me acaba de surgir esta propuesta que no he ni procesado, pero estaría dispuesta a escuchar como diferentes opciones, tengo ganas de hacer cosas diferentes”, remató.