Paola Rojas ha pensado en presentarle una amiga a su expareja

CIUDAD DE MÉXICO.- Paola Roja es una de las conductoras mas guapas del medio del espectáculo, su personalidad y trabajo que ha dejado ver frente a la televisión ha podido consolidar una de las carreras más sólidas.

Sin embargo la periodista también ha llegado a ser protagonista de escándalos como lo fue lo que vivió con su expareja Zague después de la filtración de un video sexual protagonizado por el analista deportivo.

Pero desde entonces la conductora se le ha visto muy activa en redes sociales y enfocada en su trabajo, donde actualmente forma parte del equipo del reconocido programa ‘Netas Divinas’ donde incluso ha llegado abrir su corazón.

Hace unos días durante una transmisión del programa Paola Roja reveló que después de haber sanado una de sus relaciones anteriores que no dio a conocer cual, ha llegado a pensar en presentarle una amiga a su expareja.

No se si esto le has pasado, pero cuando hablas de una expareja y cuando de verdad ya no sólo rompiste si no que sanaste ya hay la suficiente distancia incluso para desearle un bien, pero además con todo lo que tienes que tomar en cuenta cuando hay hijos de por medio” comentó la conductora.