Pamela Carbajal, de Enamorándonos, denuncia agresión de su expareja y pide ayuda para localizarlo

Ex concursante de ‘Enamorándonos’ denunció golpiza de su ex y pidió ayuda para encontrarlo: “Temo por mi vida”. Pamela Carbajal alertó a sus seguidores y autoridades de la CDMX con videos del momento en que fue agredida y las heridas que le provocaron los abusos de su ex pareja. pic.twitter.com/P9wwoeNMFM