Arturo Carmona niega conocer a la Bebecita y ella lo evidencia

Tijuana, Baja California.- Daniela Alexis también conocida como 'La bebecita' se volvió famosa tras participar en el programa 'Enamorandonos'. Actualmente es conductora en 'Venga la Alegría Fin de Semana'.

La presentadora se llevó una sorpresa cuando el actor Arturo Carmona negó conocerla. Cuando sus colegas le cuestionaron sobre su opinión, ella respondió: “La verdad es que, se me hace muy de mal gusto que tú salgas con alguien, okey, no éramos novios, estábamos conociéndonos, estábamos saliendo, que la cenita que bla, bla, y se me hace muy de mal gusto, como que no es de caballeros decir: ‘hay sabes qué, ni te conozco ni nada’”.

Los mensajes

Asimismo, le pidieron evidenciar si tenía pruebas de su relación, ella dijo: “claro, por supuesto, o sea, aquí está toda mi conversación con él de semanas”. En la pantalla se miraban intercambios de mensajes y videos entre los famosos.

Algunos usuarios en redes aseguraron que lo hizo porque 'Los caballeros no tienen memoria'.