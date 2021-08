Padre de Britney Spears la acusa de tener adicciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Jamie Spears sorprendió a todos con sus más recientes declaraciones, pues aseguró que su hija, Britney Spears, tiene serios problemas de adicción y salud mental.

Quien fuera el tutor legal de la intérprete de “Baby One More Time” por más de 13 años, otorgó a la Corte del Condado de Los Ángeles, una presentación de 15 páginas donde detalla la gravedad de los problemas que padece la artista.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Si el público supiera todos los hechos de la vida personal de la señora Britney Spears, no solo sus altas sino también sus bajas, todas las adicciones y problemas mentales, así coMo los problemas de salud con los que ella ha luchado, y todos los desafíos de la tutela, entenderían mucho más al señor Spears”, se lee en los documentos mencionados.

NO HARÁ PÚBLICOS LOS DETALLES

El abogado de Jamie negó que fuera a detallar más sobre los problemas de abuso de medicamentos de Britney, pues dijo que “el público no conoce todos los hechos y no tienen derecho a saberlo, por lo que no habrá una redención pública”.

Recientemente, la responsable de la parte personal y de salud de Britney Spears, Jodi Montgomery, reaccionó hace unos días a la declaración de Jamie donde expresó su preocupación por el estado mental de Britney, llamándola “mentalmente enferma” y sugiriendo que podría requerir una retención psiquiátrica involuntaria 5150.

Jodi aseguró que Jamie tergiversó su posición ante el estado de salud de la llamada “Princesa del Pop”. “En ningún momento la Sra. Montgomery le expresó al Sr. Spears que la Sra. Spears calificaría actualmente para tal suspensión”.