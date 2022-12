Padre de Britney Spear habla sobre la tutela: "no sé si ella estaría viva:

Tijuana, Baja California.- El padre de la cantante Britney Spears rompió el silencio en el tema de la tutela de doce años de su hija.

La figura paterna de la intérprete de "Baby One More Time" asegura que fue una prueba de su amor y de no ser por este proceso legal, quizá no seguiría con vida.

No todos van a estar de acuerdo conmigo. Ha sido un momento increíble. Pero amo a mi hija con todo mi corazón y mi alma. ¿Dónde estaría Britney ahora mismo sin esa tutela? Y no sé si ella estaría viva. Yo no"

dijo a “Daily Mail”.

Sobre las críticas que recibió tras algunas declaraciones de la artista, señaló: "No me importa recibir esa paliza porque sé que no es verdad, y porque no quiero empezar otra cosa. Que mi hija termine yendo más abajo en el agujero de lo que había estado".

Así también agregó que esto no solo la protegía a ella, sino además a los hijos de la famosa de 41 años.