Padre de Ana Bárbara responde esto ante llanto de la cantante

Don Antero Ugalde, papá de Ana Bárbara, respondió a las interrogantes sobre la relación que mantiene con su hija, luego de que la cantante comenzara a llorar al escuchar una pregunta sobre su padre en plena conferencia de prensa.

En entrevista para el programa Despierta América, y en pleno día de su cumpleaños, Don Antero respondió a la pregunta sobre el llanto de Ana Bárbara: “¡Qué raro!, que raro que llore porque yo también lloro acá, en silencio”.

Al respecto de si le habla a su hija, el papá de la artista refutó: “Pues no me habla, yo no le voy a hablar, a ella le corresponde poner el pie adelante, yo por qué”.

Posteriormente, Don Antero manifestó que no tiene caso que la cantante le hable, y explicando que no lo llamó el Día del Padre, agrego: “Lo que pasa es que anda trabajando muy duro, anda en su negocio, entonces no tiene tiempo de nada, me imagino, ni de dormir yo creo. Yo lo único que lamento y de verdad me ha podido, que me hayan conocido los medios, hay papás de gentes muy famosos y nunca los mencionan, y a mí me traen para arriba y para abajo, en realidad mejor así no sentía nada, de todo lo que hiciera ni siquiera en cuenta”.

Acto seguido, el padre de Ana Bárbara rompió en llanto y expresó: “Yo la quiero y la querré siempre”.

Al preguntarle si es un dolor, explicó: “¿qué si duele?, es la vida, ¡ay!, cuánto sufrimos los que mucho amamos, primero reímos y después lloramos. Los hijos fallamos, yo le fallé mucho a mi papá, cuando necesitaba de mi (me decía) ‘vente, deja eso que andas haciendo’ y yo andaba con ellas (mis hijas), (le respondía) ‘papá, pero cómo las dejo a medio camino’, le fallé a mi papá y no cabe duda que paga uno con creces. A ver cómo viene esto, a lo mejor ya ni estoy mañana, no sabe uno”.

Se desconoce si tras esta declaración de Don Antero la cantante intente acercarse a su padre y limar asperezas, pues aunque no se sabe el motivo de su distanciamiento, todo indica que a los dos les duele estar separados.