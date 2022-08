Pablo Montero está tomando terapia para controlar su impulsividad

MÉXICO.- Recientemente, Pablo Montero ha vuelto a ser muy criticado, pues fue captado comportándose de forma agresiva con una reportera de Ventaneando. El cantante fue interrogado por la corresponsal sobre cómo ha lidiado con el alcoholismo, lo cual lo molestó tanto que terminó arrebatándole el equipo de trabajo.

Posteriormente, explicó que le pareció que la reportera le estaba haciendo una pregunta muy delicada en un momento inoportuno, pero pidió disculpas en vivo en el programa Chismorreo.

En entrevista para El Universal, Montero señaló: "Ya he estado tomando algunas terapias", esto, para solucionar las reacciones que ha tenido ante situaciones incómodas o adversas, como la del sábado pasado en la conferencia de prensa.

Montero recordó que le molesta que solo se hable de los problemas que ha tenido años atrás de adicciones y conflictos que se han hecho públicos con su familia o las producciones televisivas en las cuales ha participado.

Claro que es molesto, porque me gustaría que hablaran del impecable trabajo que hice en las dos temporadas de El Último Rey y de la gira por 50 ciudades que estaré haciendo. También me gustaría que hablaran de mi trabajo, no sólo de los escándalos”, expresó.