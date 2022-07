Pablo Montero no quiere recaer en las adicciones y recurre a Dios

Ciudad de México.- El actor Pablo Montero continúa manifestándose con su interés sobre el tema de las adicciones después del parcance con el productor Juan Osorio en las grabaciones de la bioserie de Vicente Fernández.

En su encuentro con la prensa para la grabación de 'Árbol sin hojas' Montero afirmó que aún no recae, por lo que tiene fe en mantenerse así.

Me levanto, hago una oración y realmente siempre le pido a Dios que no me suelte de su mano y que me dé esa fuerza para poder estar bien, para poder estar bien en mis conciertos y tengo que estar super bien porque si no descansas no es negocio”