¡Orgullo sonorense!: Eduardo Valenzuela es uno de los 100 mexicanos más creativos según Forbes

HERMOSILLO.- De niño, Eduardo Valenzuela era el “rarito del salón”, el chico que ninguno de sus compañeros de escuela entendían porqué le encantaba tanto el cine, y más viviendo en Sonora donde los gustos eran diferentes.

Hoy, gracias a esa afición que muchos consideraron “extraña”, el hermosillense acaba de ser reconocido por la prestigiosa revista Forbes como uno de los 100 mexicanos más creativos del mundo, por su gran aportador como productor y director de grandes series, películas y documentales en varias plataformas de streaming, principalmente Amazon.

Siempre quise hacer algo propio. Fue un salto de fe, me arriesgué, pero como dicen: ‘El que no arriesga no gana’. Por eso dejé todo para hacer lo que más amo: Contar historias”, comenzó Eduardo Valenzuela en entrevista para EL IMPARCIAL.