Omar Yubeili se quemó el rostro en terrible explosión de gas

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante Omar Yubeili sufrió quemaduras que aparentemente no son de gravedad, en su rostro, tras una explosión de gas que sufrió el pasado fin de semana.

Fue a través de sus historias de Instagram que el intérprete compartió con sus seguidores un clip de TikTok, donde aparece vendado completamente del rostro y la cabeza, anunciando que había sufrido un accidente.

En el video que tiene por música de fondo el tema “Índigo”, de Camilo y Evaluna, el también actor de Televisa explicó que tuvo un accidente y se quemó su cara, pero que está bien y lo mejor es que lo acompañó en el proceso una joven a la que le tomó la mano y aparentemente es su novia.

Tuve un accidente… me quemé la cara… pero todo va a estar bien… y ella no se ha ido de mi lado”, escribió Yubeili, acompañado de un corazón rojo mientras la chica sonríe a la cámara y la estrofa de la música habla sobre que llegó el amor de su vida.



Omar Yubeili comparte imagen de sus quemaduras

En un segundo clip, el cantante de “Como Antes”, publicó dos imágenes de los daños que causaron las quemaduras en su rostro, los cuales a él no le parecieron tan graves, y agradece de que la situación no pasó a mayores, pero sí se llevó un gran susto.

“Se me adelantó el Halloween y me lleve un susto cabr***n!!! Más allá de qué tan grave estuvo la quemadura (y que conste que yo siempre dije que se veía más de lo que era, por las vendas) el p*nche miedo de no saber cómo iba a quedar, sabiendo a lo que me dedico… no saber si iba a poder llevar comida a casa… eso fue lo más difícil!”, reza parte del mensaje.

El actor, de 25 años de edad, agregó que el accidente ocurrió por un descuido que tuvo, ya que dejó una llave de gas abierta y se generó la explosión.

“Gracias a todos por sus mensajes por preocuparse! Estamos sanando. Dios me cuido de algo que pudo haber estado mucho peor!”, finalizó.

Omar Yubeili Baños, inició su carrera como actor en en varias telenovelas y series de televisa como “Mañana es para siempre”; “Corazón salvaje”; “Como dice el dicho”; “Navidad en el Vaticano” y “La Rosa de Guadalupe”, así como en obras de teatro como “La Novicia rebelde”.

En 2016 se estrenó como cantante y lanzó su primer tema musical, “Wifi”, con la participación de Roger González, cuyo video alcanzó más de 18 mil 400 reproducciones.