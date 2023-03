Omar Núñez, el exnovio de Tammy Parra, admite en llanto la infidelidad

Tijuana, Baja California.- Omar Núñez rompió el silencio luego que su pareja Tiktoker, Tammy Parra, asegurara rompió su compromiso tras una infidelidad.

Omar Núñez le pidió matrimonio a la influencer en París luego de una larga relación y a los días surgieron rumores de una infidelidad con otra creadora de contenido, por lo que muchos internautas mostraron su descontento en redes.

Admite ser infiel

Núñez en llanto confesó ser desleal a su prometida y ofreció disculpas a sus seguidores:

“Una disculpa enorme a todos ustedes, no he podido decirles nada porque sé que la cagué..”, expresó entre lágrimas. “Ya hablé con Tammy. No tengo excusas para lo que hice, estoy pagando el precio de mis decisiones, le fallé a la relación, les falle a ustedes, les agradezco a quienes dudaban en un inicio toda esta situación pero cometí el error en mensajes e imágenes”.

Claro que Tammy no se merecía esto ni mucho menos, es una increíble mujer, de verdad que tenía todo con ella, no hay una razón o una justificación la cual pueda decir por qué hice todas esas acciones, pero quiero disculparme nuevamente con todos ustedes, cometí el peor error de mi vida, lo siento mucho”

Finalmente, señaló que: “Tammy es oro, por errores míos, perdí todo”.