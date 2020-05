Oma chaparro 'noquea' a la cuarentena y se alista para subir al ring en Color Box

CIUDAD DE MÉXICO-A Omar Chaparro no lo detiene ni la pandemia del coronavirus y con todo y el confinamiento ya se alista para subirse al ring y dar unos cuantos ganchos al hígado.

El actor ha estado en las últimas semanas entrenando para interpretar a un boxeador en su próximo filme Color Box.

"Me contactaron, me dieron el guión y me encantó.

Siempre quise hacer la vida de un boxeador y cada que pasaban los años decía: 'cada vez estoy más viejo, ya tengo 45 años, entonces si no me apuro tendré que hacer a uno retirado y cuando leí el guion supe que me venía como anillo al dedo", compartió Chaparro en entrevista.

Curiosamente, la propuesta de la cinta la recibió días antes que se dieran las restricciones de tránsito en Los Ángeles, donde actualmente reside.

La trama escrita por Óscar Torres (No Se Aceptan Devoluciones) y dirigida por Anthony Nardolillo (Shine) narrará la vida de un ex peleador migrante, quien tras un accidente tiene que retirarse del box para no poner su vida en riesgo. Todo se complica cuando se ve obligado a regresar a los cuadriláteros.

"Es una historia muy bonita pero ha sido un poco desafiante para mí el estarme preparando porque no sabemos con claridad cuándo vamos a empezar a filmar, esperamos que sea terminando la cuarentena.

"Ha sido muy complejo para mí estar entrenando todos los días junto al ex campeón mundial Ricky Quiles, y por eso me ven (en redes) con las manos un poquito lastimadas y el ojo morado, porque tengo poco tiempo y la verdad a mí me gusta ser muy apasionado e intenso en lo que hago y este coach también es así, entonces estamos entrenando fuerte y estoy muy emocionado", explicó el chihuahuense.

Pero admite que aprender a dar un jab, un directo con la derecha o un uppercut no ha sido tan complicado como seguir la dieta que debe.

"Tengo que bajar de peso, tener cuerpo de un boxeador y llego aquí (a casa) queriéndome tomar mi proteína y mi esposa hizo empanadas o mi hija hizo un pastel red velvet y la verdad es que me gustan mucho los pasteles, entonces me ha costado mucho trabajo.

"Pero ahí vamos poco a poco".

Color Box será un segundo drama al hilo que tiene planeado filmar, luego de actuar en The Wingwalker, de Alonso Alvarez, una historia sobre un hombre que es deportado justo cuando a su hija están por realizarse un trasplante de corazón.

Y si bien el protagonista de No Manches Frida y Tod@s caen se ha mantenido activo y positivo ante la contingencia, reconoce que hay que darle pelea a la crisis mundial por lo que quiso contribuir a la causa y aprovechando el proceso de fabricación de su línea de ropa Bros Club ahora producen cubrebocas.

"Ahorita la gente no está buscando comprar un pantalón o una chamarra, sino qué comer y también estamos preocupados por los artesanos, la gente que trabaja con nosotros, porque es ropa que se hace en México.

"Entonces decidimos aprovechar nuestros recursos y fabricar cubrebocas, matando dos pájaros de un tiro, que es no dejar sin trabajo a nuestros artesanos, cuidándolos, y al mismo tiempo contribuir con todos estos tapabocas que vamos a regalar", compartió.