Olivia Wilde y Harry Styles disfrutan de unas románticas vacaciones en Italia; y fans crean "memes"

ITALIA.- El presente lunes comenzaron a difundirse varias fotografías de Olivia Wilde y Harry Styles en lo que parecen ser unas románticas vacaciones en la Toscana.

Esta relación entre los famosos sigue sin oficializarse, pero todo indica que se encuentran en una relación sentimental y que el amor está más fuerte que nunca entre los dos.

El ex integrante de One Direction no trató de esconder el cariño hacia su pareja y ante la vista de todos, Harry y Olivia decidieron darse varias muestras de amor tal como un beso que confirmó lo que muchos ya sospechaban.

Harry y Olivia Wilde en un yate en Italia! pic.twitter.com/CHJncVnSRY — HARRY STYLES MEX ��©️ (@HESTYLESMX_) July 5, 2021

El cantante y la directora de cine fueron captador por los paparazzi mientras daban un tierno paseo en yate, además de mostrarse en las imágenes muy amorosos. Según informes, la pareja se encontraba en Italia debido a que Harry Styles descansaba de la filmación de “My Policeman” que tiene lugar en Londres.

Respuesta de los internautas

Varios usuarios en Twitter se sorprendieron al ver las fotografías de Olivia Wilde al lado del actor británico, y sobre todo se alarmaron al suponer que la relación podría acabar mal, incluso expresaron que la pareja podría estar fingiendo el romance.

