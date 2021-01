¡Huele a romance! Harry Styles y Olivia Wilde aparecen tomados de la mano

ESTADOS UNIDOS.- El 2021 arranca con una noticia que dejó boquiabiertas a todas las fans de One DIrection, pues tal parece que Harry Styles ya encontró el amor.

Quien fuera uno de los solteros más codiciados de Hollywood ahora estaría iniciando un romance con la actriz Olivia Wilde, pues ambos fueron captados tomados de la mano en la boda de un amigo en común.

Como se ve en las fotos obtenidas por Page Six,, el ex integrante de One Direction y la actriz de Hollywood se tomaron de la mano mientras asistían a la recepción de Jeff Azoff , quien se desempeña como gerente de Harry, y Glenne Christiaansen .

Por estas fotos hermosas de Harry junto a Olivia Wilde en el casamiento de Jeff.



¿Por qué está con una bata? ni idea pero es harry styles puede hacer lo que quiera ahre pic.twitter.com/ncgy7o2IrD — ¿Por qué son tendencia? 1D (@porqueestt1d) January 4, 2021

Olivia lucía un vestido floral con una diadema rosa, mientras que Harry optó por un traje clásico con una camisa blanca con botones.

La pareja combinó con máscaras negras antes de que el cantante de "Watermelon Sugar" se cambiara a una bata para posar para fotos con los recién casados.

Según dijo una fuente a E! News, Olivia y Harry eran "pareja" en la boda del fin de semana en Montecito, California, y se quedaron en el mismo hotel durante la noche antes de regresar a Los Ángeles.

Otro más confirmó que el romance de Olivia con Harry ha estado sucediendo por un tiempo y agregó que las personas en su círculo íntimo lo han sabido durante varias semanas.

"Compartieron una habitación e hicieron todo juntos", agregó la fuente. "Lo pasaron muy bien y están muy felices".

Hasta el momento ninguno de los dos involucrados ha dado información respecto a su romance.