¿Olivia Rodrigo plagió “Misery Business” de Paramore con su canción “Good 4 u”?

ESTADOS UNIDOS.- Olivia Rodrigo ha ganado fama muy rápidamente entre millones de jóvenes que se enamoraron de la cantante estadounidense por sus canciones que parecen retratar alguna historia de cada uno de sus seguidores.

Y aunque pareciera que todo va bien con su carrera, posiblemente la joven se enfrentó a su primer “pleito” después de que varios la acusaran de haber plagiado la canción de “Misery Business” de Paramore, grupo liderado por Hayley Williams, incluso en redes surgió el rumor de que la banda habría demandado a Rodrigo por copiar el video musical y la letra.

Después de que varios internautas se dieron a la tarea de hacer comparaciones entre los temas “Good 4 u” de Olivia y “Misery Business” de Paramore, los artistas tuvieron una explicación y revelaron que la denuncia contra la joven cantante por su disco “Sour” en realidad jamás existió.

Las declaraciones de internautas fueron tan constantes que colocaron a ambas cantantes entre las tendencias de Twitter y desataron una pelea entre fanáticos de la banda y de la también actriz estadounidense, pero todo llegó a una conclusión final: Olivia Rodrigo se había inspirado un poco en Paramore para componer y grabar esta canción.

De acuerdo a Variety, la compositora de 18 años y sus representantes agregaron a los créditos de “Good 4 u” a Hayley Williams, vocalista de Paramore, y a Josh Farro, ex integrante de la banda, y los agregó como coautores de su éxito musical, ya que ambos escribieron “Misery Business”.

Sin embargo, las redes sociales seguían en una pelea constante entre los fans de Olivia Rodrigo y los de la banda estadounidense, aunque hace algunas semanas Williams compartió una imagen en sus historias de Instagram que subió Warner Chappel Music donde celebran que la canción perteneciente a “Sour” alcanzó el número uno en las listas de popularidad en Estados Unidos.

No sería su primera acusación por plagio

Anteriormente, Courtney Love acusó en redes sociales a la cantante de 18 años por haber plagiado la portada de su disco “Live Through This” de 1994, el último disco de la viuda de Kurt Cobain.

Fue a través de una publicación de Twitter que Courtney compartió las fotografías de su álbum y el de Olivia Rodrigo para hacer una comparación entre ambas portadas, además escribió “Encuentra las diferencias #Gemelas”, incluso etiquetó a la intérprete de “driver license”.

Varios usuarios de la red social le respondieron inconformes por acusar a Rodrigo de plagio, a lo que Love respondió: Fue grosero de su parte, y también Geffen (la compañía de Olivia) por no preguntarme a mí ni a Ellen Von Unwerth (fotógrafa de la portada) para recrear su colaboración. Ha sucedido durante toda la carrera, no me importa, pero los modales son los modales”, expresó la cantante.