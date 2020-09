OV7: Crtitican a Erika Zaba por provocativo outfit para concierto

TIJUANA, BC.- A Erika Zaba le llovieron críticas sobre el vestuario que portó para la presentación del concierto virtual que tuvo con OV7, la señalaron fuera de contexto.

La integrante de la famosa agrupación posteó una fotografía con el look de esa noche, y se le vino una avalancha negativa, sobre todo de mujeres.

Un body negro, una blusa blanca y como complemento unas botas negras arriba de la rodilla, fue su elección, algo que muchas dijeron era inapropiado para su edad, sobre todo tras dar a luz.

A mí me pareces una mujer muy hermosa, fiel a su estilo, que toma riesgos y que no necesita aprobación de persona alguna para hacer lo que le plazca. Así las cosas”, dijo Francisco Oliveros, el padre de su hijo Emiliano.

A este apoyo también se sumó, su compañero Ari Borovoy, y la invitó a no dejarse influenciar por nadie.

En tanto, Zaba el lunes por la tarde, se sintió obligada a dar su punto de vista y explicar lo sucedido.

“Podría quedarme callada pero no lo voy a hacer porque siempre estoy interactuando con ustedes, siempre sé que los fans me quieren cuidar, sé que me escriben y me ponen muchas cosas, que mi vestuario para la ocasión fue muy desatinado y sé que lo hacen para que lo cuide la próxima vez”, agregó la cantante.

Comentó que no vio el resto del look de sus compañeras, para ver si estaba coordinada, pero que también es una mujer que gusta de experimentar.

“La tercera es que leí a muchas mujeres que me dicen que el hecho de que sea mamá y tenga más de cuarenta años, piensan que mi manera de vestir ya no puedes ser la misma de antes, que ahora tendría que ser más recatada, más aseñorada, más tapada y yo decía ‘no estoy de acuerdo”, sostuvo.

Más allá de toda crítica, recalcó que es una mujer que vela mucho por su cuerpo, que mantiene una disciplina y se alimenta bien.