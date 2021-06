Nutriólogos y memes tunden a Bárbara de Regil

"Loving It", la proteína que la actriz comercializa ha estado en boca de todos, luego de que Aries Torreón analizó el producto en un laboratorio del Cofepris, demostrando que es dañino para la salud.

El youtuber de nutrición demandó recientemente que la influencer lo hostigó a él y a su familia por exponer la mala calidad de “Loving it”.

“Me perturba ver hasta dónde llega el tráfico de influencias en nuestro país, en el que es común el dicho ‘el que no tranza no avanza’. Y donde las personas que pertenecen a cierto estrato social se sienten con el derecho de amedrentar a las personas que hemos ‘picado piedra'”, expresó el joven.

Bárbara de Régil manda amenazar a Nutricionista que descubrió que sus Proteínas son una completa ESTAFA pic.twitter.com/DwH3Om4IfZ — La Comadrita (@LaComadritaOf2) June 13, 2021

Luego del cierre de la cuenta de Instagram de “Loving It”, Bárbara usó sus historias para seguir defendiendo su producto y asegurar que “la verdad saldrá a la luz”.

"Ojalá todos tuviéramos criterio y nos atreviéramos a compartir, hablar o comentar algo sólo cuando nos consta con pruebas. Y no sólo con suposiciones. Mi paz es que la verdad siempre sale a la luz”, dijo la actriz.