Nueva cinta de Star Wars en camino, señalan medios

ESTADOS UNIDOS.- Aunque se dijo que se tomaría un descanso antes de realizar otra cinta de ‘Star Wars’, debido a que hubo varias seguidas, ahora según información de Deadline, otro proyecto de la saga está en proceso.

Señalan que Lucasfilm trabajará en esta cinta con el escritor y director de "Sleight" J.D. Dillard y el escritor de "Luke Cage" Matt Owens.

Aún se desconoce si es para Disney + o la pantalla grande. El proyecto se llevará a cabo en el planeta oculto Sith de Exegol, que se introdujo en Star Wars: The Rise of Skywalker en diciembre pasado.

Cabe señalar que durante el pasado 4T, Disney tuvo dos éxitos, la serie de Disney + The Mandalorian, que impulsó los cerca de 30 millones de suscriptores, y el final de la trilogía de Skywalker, The Rise of Skywalker.

Sin embargo, a raíz de la falla de ‘A Star Wars Story’ de 2018, el estudio ha dudado sobre aumentar agresivamente lo que fue un enorme universo derivado de Star Wars. Incluso cuando se creó Mandalorian, el estudio tenía sus dudas de continuar extendiendo la franquicia en la pantalla grande.

Por su parte, Disney y Lucasfilm optaron por abstenerse de hacer comentarios sobre una nueva cinta de la saga.