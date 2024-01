Novio de Paola Suárez rompe el silencio y denuncia a la influencer por amenazas y agresiones

GUANAJUATO.- José de Jesús Castro Gómez, el prometido de la reconocida influencer Paola Suárez, ha decidido salir a la luz pública para dar su versión de los hechos tras el incidente que llevó a Suárez a ser hospitalizada. Contrario a los rumores que circulaban en redes sociales acusándolo de prófugo y escondido, Castro Gómez se presentó ante las autoridades para poner una denuncia en contra de Suárez, alegando que él también ha sido víctima de amenazas.

En una entrevista exclusiva, José de Jesús negó estar escondiéndose y aseguró que se encuentra afuera por precaución para presentar su demanda.

No me estoy escondiendo. Estoy aquí afuera de prevención para poner mi demanda contra ella, y todo lo que dicen en redes sociales de que estoy prófugo no es cierto. Por eso vengo aquí a dar la cara", afirmó.