Novio de Livia Brito podría pasar hasta 60 años en la cárcel si es declarado culpable de secuestro

Ciudad de México.- Mariano Martínez, pareja de Livia Brito estaría enfrentando varios años de prisión de ser encontrado culpable de las acusaciones del asesor de imagen Enrique Hernández.

De acuerdo con el testimonio de Hernández, Martínez, junto con su primo de nombre Cipriano Silva, es señalado de haberlo privado de la libertad, además de causarle daño físico.

El caso aún está en proceso, por lo que serán las autoridades quienes den las actualizaciones conforme se desarrolle, pero de acuerdo con la revista TVNotas, el abogado Víctor Carrillo indicó que, de encontrarse culpable, el galán de la protagonista de telenovelas podría ser sentenciado a varios años de cárcel.

Retenido por más de cuatro horas

El licenciado contó a la publicación que debido a que Mariano retuvo por más de cuatro horas a Enrique, ya no sería considerado como una tentativa, sino como una acción efectuada, por lo que de ser culpable enfrentaría una condena grande.

“El delito es considerado grave, por lo que la pena va de 40 a 60 años de cárcel, no alcanza fianza porque es un delito de prisión preventiva oficiosa. Habrá que esperar a cómo se vaya desarrollando la investigación del Ministerio Público, pero como estuvo privado de su libertad por más de cuatro horas, ya no es tentativa sino un hecho consumado”, explicó el jurista.

La revista de espectáculos consultó a Hernández, quien volvió a relatar cómo sucedieron los hechos, indicando que Mariano lo contactó por medio de Instagram para proponerle trabajar para la artista cubana.

Fotos: Cortesía Instagram

Los hechos de los que se acusa a Mariano Martínez

El maquillista aceptó y le mostró su trabajo en una reunión que se efectuó sin problemas; sin embargo, al siguiente día, Martínez le dijo que unos documentos se le habían perdido, algo que usó como pretexto para después privarlo de la libertad, según contó.

“Su primo Cipriano me amarró muy fuerte de pies y de manos con una cuerda, me puso un cuchillo en la cara, en la espalda, me desabrocharon el pantalón... y me dijeron: ‘no intentes hacer algo, porque no vas a salir de acá’”, contó.

Asimismo, Enrique aseguró que teme por su seguridad por lo que recalcó que “si algo me llegara a pasar, responsabilizo a Mariano Martínez y a su primo Cipriano Silva”. Por último, Hernández manifestó que no culpa a Livia de este caso. “Ojalá que tenga cuidado, quizás también corra un riesgo”, expresó.