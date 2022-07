Estilista responde a declaraciones de Livia Brito: "nunca he dicho que ella me atacó"

MÉXICO.- Luego de que el estilista Enrique Hernández denunciara a Mariano Martínez de presunto secuestro, tortura y amenazas; Livia Brito se pronunció sobre el tema. La actriz cubana usó su cuenta de Instagram para desmentir que su novio hubiera cometido secuestro y aseguró que no conoce a este hombre.

También acusó al estilista de buscar fama en el medio artístico por medio del escándalo. "Yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre, para hacerse fama. No es mi stylits, nunca lo contraté, no lo conozco en vivo, no lo conozco por chat, no lo conozco por Instagram, nunca crucé palabra con él, ni en las redes sociales ni en vivo, no sé quién es, no tengo ni idea de lo que está pasando, nada más sé que está utilizando mi nombre para hacerse famoso”, afirmó.

Por su parte, el novio de Brito contó que trabajó al lado del estilista pero nunca lo agredió o secuestró. Según afirma, Enrique le ofreció sus servicios gratis y al acudir a su domicilio le robó algunas pertenencias. Mariano puso una denuncia por daño moral, falsedad en declaraciones y fraude procesal.

El estilista se pronuncia

En un encuentro con algunos medios de comunicación, el estilista expuso su opinión ante el video que Livia Brito compartió en sus redes sociales, con relación a las acusaciones de Mariano Martínez. La supuesta víctima aclaró a Livia Brito que él nunca la mencionó entre sus acusaciones y dejó claro que él no la conoce.

Acabo de ver que Livia se pronunció, yo nunca he dicho que ella me atacó; no me atacó, no la conozco, no soy su stylist, no tengo ningún vínculo con ella", dijo a los medios.

Posteriormente, explicó que fue él quien lo buscó para contratar sus servicios, independientemente de que Mariano Martínez vive con Livia Brito. "Siempre he dicho que Mariano Martínez se contactó conmigo para un servicio. Yo solo denuncié a Mariano".