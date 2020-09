Novio de Britney Spears la defiende en Instagram

ESTADOS UNIDOS.- Britney Spears ha estado en el foco público en los últimos meses, no sólo por su lucha para recuperar su independencia legal, sino también por las burlas a sus recientes videos de Tik Tok e Instagram.



Fue por eso que su novio Sam Asghari salió en defensa de la artista, cuando Kelly Oxford, guionista del show de Jimmy Kimmel, hizo un comentario que no se tomaron bien.

“Esa cuenta finalmente se volvió algo que me da demasiado miedo”, publicó la escritora canadiense en uno de los videos más recientes de la intérprete de “Baby One More Time”.Fue ahí donde el también entrenador personal de la artista salió en su defensa y respondió al comentario de Oxford.



¿Qué tiene de aterrador ser la superestrella más grande del mundo siendo ella misma (auténtica, divertida, humilde) sin importarle lo que piensen los demás? Necesitamos más personas como ella y menos ‘Karens’. También Instagram instaló desde hace unos 10 años este botón que puedes presionar y automáticamente dejarás de seguir a la persona”, escribió.

Kelly no ha respondido al comentario de Sam, pero algunos internautas intervinieron afirmando que la publicación de la guionista no busca atacar a la cantante, pues, al contrario, parece mostrar preocupación por el estado mental de Britney. Incluso hace poco más de dos meses que publicó un link con una explicación de lo que consistía la campaña #FreeBritney (Liberen a Britney).



Britney, por otro lado, tampoco ha respondido al comentario de Kelly o algún otro de sus detractores, pues está enfocada en su lucha legal por recuperar su independencia y dejar de estar bajo la tutela de su padre, quien maneja el patrimonio de su hija pese a que ella es mayor de edad.