Novia de Vicente Fernández Jr. habría vendido su casa para pagar las deudas del cantante

CIUDAD DE MÉXICO.- Ni su candidatura a la diputación de Jalisco ha tenido el peso para que Vicente Fernández Jr. salga públicamente a aclarar sobre los rumores de su desaparición, pero aseguran que su novia, Mariana González Padilla, vendió su casa para pagar las deudas del cantante.

Desde el pasado 12 de abril, el primogénito de “El Charro de Huentitán” está “desaparecido” de las redes sociales y prácticamente de la vida pública, y alrededor de ello hay muchas versiones.

El rumor más fuerte es que el cantante está recluido en una clínica de rehabilitación y está en recuperación, pero según el programa Chisme No Like, Vicente Jr. tendría deudas de juego y su prometida habría tenido que vender su casa para liquidar la deuda del cantante.

Según los detalles que dio el medio, la casa está ubicada en una zona exclusiva de Guadalajara y está valuada en 15 millones de pesos, ya que cuenta con cuatro recámaras, seis baños, alberca, un amplio vestidor y estacionamiento, y cuenta con 800 metros cuadrados de extensión.

Hasta el momento, Vicente Fernández Jr. sigue al frente de su candidatura a la diputación por el Estado de Jalisco, apoyado por el Partido Encuentro Solidario (PES), mientras que Jaime García, presunto compadre del ahora político, afirmó que se encuentra en rehabilitación por consumo de drogas o alcohol.



¿A Vicente Fernández lo busca la Marina de México?

De acuerdo a una declaración que dio la periodista Ana María Alvarado, otro de los rumores de peso es que el prometido de la “Kardashian Mexicana” habría tenido problemas con la Marina de México y huyó del País.

Supuestamente el artista tiene una propiedad en Puerto Vallarta y no pagó la deuda con la Marina, por lo que tuvo que huir de la ciudad, aunque reconoció que sólo son especulaciones y hay versiones de los motivos de su separación muy distintos.



Nadie sabe dónde está

El periodista Eliud Arce aseguró que entrevistó a Mariana González Padilla sobre la supuesta desaparición de Fernández y ella habría confirmado que nadie sabe dónde estaba, pero no estaba en México.

“Mariana González, muy amablemente me comentó que se trata de una situación familiar y que no está en México, que se encuentra fuera del país. No sabemos en dónde, si en Houston, si en Estados Unidos. ¿En dónde? No sabemos”, apuntó Arce.