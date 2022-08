Novia de Octavio Ocaña lo recuerda a un mes más de su muerte

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin duda una de las muertes más trágicas y dolorosas para el público fue la del actor Octavio Ocaña, quien en su momento se volvió famoso por su personaje “Benito” de la serie Vecino.



Sin embargo la ex prometida del artista, Nerea Gonzalez se ha encargado de mantener su recuerdo presente a través de sus redes sociales, donde ha mostrado imágenes y videos inéditos del fallecido actor.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram, Nerea compartió un emotivo video en el que se puede ver a Octavio Ocaña acostado en la cama sonriendo a lado de su novia.

En otra escena aparece Nerea “cantando” con el actor, aparentemente en el interior de su casa mientras disfrutaban el tiempo juntos, por último la joven se toma un video en el que aparece seria y aparentemente triste.

un mes más papi hermoso y aquí nada ha cambiado... el amor sigue intacto, creo que incluso más fuerte. Creo que estoy aprendiendo a estar sin ti, o más bien me estoy empezando a acostumbrar a estar sola. Sé ha acabado casi la tristeza, suena bien no? ... El problema es que más bien ya no siento nada pero es peor, es como existir sin emociones, donde de pronto caes en cuenta que estas haciendo algo que sueles amar y simplemente no te causa ni la más mínima emoción..... como la que sentíamos tu y yo estando juntos.TE AMO AMOR DE MI VIDA, sigo aquí y sigo de pie por andré y por ti” escribió en la publicación.

Nerea Gonzales aprovechó para recordar que este 30 de agosto se celebra un mes más de la muerte de su expareja, con quien habría creado un lazo muy fuerte y con quien ya tenía planes para llegar al altar.

Los usuarios hicieron llegar sus condolencias y muestras de cariño en la publicación: “cada día lo extraño más”, “entre más pasa el tiempo más duele, pero nunca dejemos de sentir”, “ojalá pronto esté mejor para ti misma”, “mi amor y respeto para ti, una pérdida nunca es fácil” son algunos de los que se pueden leer.

Exnovia de Octavio Ocaña aclara si tiene nueva pareja

Hace un par de meses que Nerea Godinez tuvo que publicar en su cuenta de Instagram un video en el que quiso aclarar los rumores de un supuesto nuevo romance.



“Creo que esto ya llegó muy lejos y la verdad no sé qué hacer, no creo hacer nada importante porque no tengo el ánimo para pelear algo así ahorita, pero bueno nada más quiero aclararles que no que prácticamente todo lo que han dicho últimamente de mí es mentira, ni estoy embarazada, ni tengo nuevo novio, ni tengo nada” reveló la joven.