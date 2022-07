Ex novia de Octavio Ocaña le dedica emotivo mensaje en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las muertes más trágicas y lamentables fue la del actor Octavio Ocaña, quien en su momento interpretó por muchos años al famoso personaje “Benito” de la serie Vecino.

Pero ha sido su ex prometida, Nerea Godinez que se ha encargado de recordar al artista a través de sus redes sociales, donde suele compartir contenido inédito de los momentos que solía pasar a su lado.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la joven dio a conocer un video de Octavio Ocaña en el que aparecen distintos momentos que solían vivir en el interior de sus vehículo, cuando realizaban algu viaje.

Además Nerea aprovechó para enviar un mensaje en el que reveló que este tiempo sin su novio ha sido muy doloroso y le ha costado poder retomar su vida, a pesar de los 8 meses la joven confirmó que no quiere pasar sus días sin el actor.





Cuando la vida duele el tiempo vuela. Olvidas como es que se disfruta la vida, le dejas de ver el lado bonito a todo... y más. Han pasado 8 meses y no entiendo aún mi vida sin ti. Cuanta gente queriendo encajar, acercándose..... pero sabes????? Nadie tiene ni lo más mínimo de ti. TE AMO ETERNAMENTE Y QUIERO QUE SEPAS QUE AQUI TODO SIGUE MAL, TE NECESITO” se puede leer en la publicación.



Esta no sería la primera vez que la expareja del actor dedica este tipo de mensajes y es que hay que recordar que meses antes de su muerte, ambos jóvenes se habrían comprometido para llegar al altar.

Los usuarios hicieron llegar sus muestras de cariño y apoyo en la publicación: “pido que pronto lo recuerdes con amor”, “su amor es eterno”, “tus palabras me rompen el corazón”, “te abrazo con el alma bella”, son algunos de los que se pueden leer.

Exnovia de Octavio Ocaña aclara si tiene otra pareja

En redes sociales comenzó a surgir el rumor de que Nerea podría estar estrenando nuevo romance, por lo que decidió publicar un video en el que dejó en claro que no tenía ninguna otra relación.



“Creo que esto ya llegó muy lejos y la verdad no sé qué hacer, no creo hacer nada importante porque no tengo el ánimo para pelear algo así ahorita, pero bueno nada más quiero aclararles que no que prácticamente todo lo que han dicho últimamente de mí es mentira, ni estoy embarazada, ni tengo nuevo novio, ni tengo nada.