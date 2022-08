Novia de José Eduardo Derbez ya se metió al ataúd del actor

CIUDAD DE MÉXICO.- José Eduardo Derbez es uno de los actores con mayor popularidad en la televisión mexicana, sin embargo en más de una ocasión ha llegado a estar envuelto en polémicas de sus declaraciones.

Hace un par de meses que José Eduardo Derbez reveló para el programa de ‘Miembros al aire’ donde reveló que entre una de las curiosidades que decidió comprarse para su departamento fue un ataúd.



Ante esta declaración por supuesto los fanáticos del actor, decidieron cuestionar a través de una dinámica de preguntas y respuestas que hizo Paola Dalay en su cuenta de Instagram donde habló del tema.



Uno de sus seguidores le preguntó si en algún momento ya había probado el ataúd que tiene el actor en su casa, a lo que la joven contestó que “si” pero al parecer no había sido de su agrado.

Si jajaja pero siempre abierto y se siente horrible” comentó la joven.



Por su parte Paola reveló que al parecer la experiencia fue “horrible” para ella, a pesar de lo que piense el actor, que en más de una ocasión se ha definido como “dark” y su gusto por ese estilo.



Seguramente sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño aunque en su mayoría han reconocido el gran parecido que comparten Paola Dalay y la exparjea de José Eduardo: Bárbara Escalante.





¿Paola Dalay quiere estar para siempre con el actor?



Uno de los seguidores de Paola le preguntó si realmente se veía para siempre con el actor, por supuesto la respuesta sorprendió a sus fanáticos y puso en duda el futuro de la relación que comparte con José Eduardo.



"Jajaja, creo que esa pregunta está complicada, las cosas no siempre son como uno quiere, y yo no puedo decir “para siempre” por que no sabemos lo que pueda pasar mañana, nada es eterno” se puede leer en la publicación.