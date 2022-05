Novia de José Eduardo Derbez responde si el actor le paga "todo"

CIUDAD DE MÉXICO.- José Eduardo Derbez es uno de los actores con mayor popularidad en los últimos años, su carisma y talento han sido la combinación perfecta para ser uno d ellos favoritos del público.

Desde hace un par de años que el hijo de Eugenio Derbez reveló que había iniciado una nueva relación con la modelo Paola Dalay, pero en esta ocasión ha optado por mantener más en privado su noviazgo.

Por su parte Paola aumentado de seguidores notoriamente y constantemente realiza dinámicas para mantener una comunicación cercana con sus seguidores, es por eso que decidió resolver todas las dudas de sus seguidores.

Uno de sus seguidores le cuestionó si José Eduardo Derbez le daba dinero para ir de compras o cubrir algún gasto que pudiera a tener, algo que causó confusión a la modelo.

Es mi novio no mi banco, si quiero algo me lo compro yo” dijo Paola.

La joven de 20 años dejó en claro que si ella llega a querer algo de ropa o lo que sea, siempre se lo compra ella, y es que al final también ha dejado en claro que su novio no es un “banco”.

Hay que recordar que Paola por su parte ha compartido un poco más del noviazgo que mantiene el actor y constantemente da a conocer fotografías en las que aparece su lado, pero constantemente José Eduardo ha sido criticado porque no hace lo mismo.





Paola Dalay reveló que siente de andar con un famoso

Hace unos días que Paola recibió la pregunta por parte de uno de sus fanáticos de que cómo era tener la oportunidad de andar con un famoso, y aunque muchos pudieran pensar que su respuesta fue positiva, la realidad es que no fue así.

"Pues no es tan bonito como parece, todo el mundo opina, critica, tira hate, etc… no me imagino cómo es para la gente realmente famosa” escribió en la publicación.