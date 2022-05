Novia de José Eduardo Derbez reveló cómo es andar con un famoso

CIUDAD DE MÉXICO.- José Eduardo Derbez es uno de los actores juveniles con mayor popularidad, con su carisma y sentido del humor ha cautivado a sus miles de fanáticos a través de la televisión.

Desde hace aproximadamente dos años que el actor habría dado a conocer públicamente que comenzaba una relación con Paola Dalay, quien es muy activa en redes sociales y suele dar a conocer los momentos que vive a lado del hijo de Eugenio Derbez.

La modelo con el objetivo de mantener un vínculo cercano con sus miles de seguidores, constantemente hace dinámicas y hace unas horas hizo de preguntas y respuestas, donde muchos de sus fanáticos aprovecharon para cuestionarle un poco más de su vida personal.

Uno de sus seguidores se atrevió a preguntarle si cuál era su sentir al conocer el “mundo” de la fama a lado de uno de los artistas más importantes del país, por supuesto la respuesta llegó a sorprender a más de uno.

Pues no es tan bonito como parece, todo el mundo opina, critica, tira hate, etc… no me imagino cómo es para la gente realmente famosa” escribió en la publicación.