¿Novia de José Eduardo Derbez está embarazada?

CIUDAD DE MÉXICO.- José Eduardo Derbez es uno de los actores más queridos de la televisión, actualmente se encuentra disfrutando y muy enamorado de Paola Dalay, con quien mantiene una relación de más de dos años.

Por medio de sus redes sociales Paola es quien se ha encargado de publicar distintos momentos de su noviazgo, ya que el actor ha mantenido más en privado su relación, pero aun así no ha ocultado lo feliz que se encuentra.

La modelo realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores con el objetivo de que pudieran conocerla mejor, uno de ellos sorprendió con uno de sus cuestionamiento.

Uno de sus fanáticos le preguntó a Paola si se encontraba embarazada de José Eduardo Derbez, a lo que ella respondió con una imagen en la que salía en traje de baño y con unos emojis de “sorprendidos”.



¿Es verdad que estás embarazada o es chismes de periodistas?

Algo que robó la atención del público, fue que la joven no respondió, algunos asumen que es obvio que no, porque luce una figura muy delgada y si lo estuviera posiblemente se le notara inmediatamente.



Incluso Paola realizó una publicación en la que aparece en bikini y dejo ver que mantiene us abdomen plano y su cinturita, para confirmar que todo ha sido un chisme, hasta el momento el actor no ha hablado al respecto.



José Eduardo Derbez sufrió accidente a lado de su novia



Hace unos días Paola Dalay dio a conocer que habría sufrido un accidente en motocicleta, pero lo que desconocían muchos es que el actor también estuvo presente, sin embargo ambos se encuentran en recuperación y bien de salud.



Fue la modelo quien compartió una imagen en donde se puede ver parte de su pierna y pie lastimados y con algunas heridas, como resultado del accidente, por eso ahora se encuentra en reposo.