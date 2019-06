Noelia luce casi desnuda en nuevo video musical

La cantante Noelia compartió por redes sociales su nuevo video musical ''Here I go Again'' en el que se le puede ver en lencería y topless.

El videoclip dura 8 minutos con 47 segundos y muestra a la actriz porno bailando en sugerente atuendo rodeada de hombres sin camiseta.

Pero en realidad lo que llamó la atención de sus seguidores, fue una escena que comienza al minuto 6:18, en el que se ve a la famosa desnuda rodeada de manos que le tocan y estrujen el busto.

Quienes no dudaron en expresarse fueron sus miles de seguidores, pues reaccionaron de inmediato y el video llegó a las más de16 mil reproducciones.

Noelia Lorenzo Monge, conocida simplemente como Noelia, es una cantante y actriz puertorriqueña que ha vendido más de 10 millones de copias con sus ya clásicos discos en español además de contar con más de 10 Hits de Radio en las listas de popularidad de Billboard Latino y 3 éxitos en Billboard Dance en inglés, dos de ellos durante el 2012.

Cabe señalar que en 2018 incursionó como actriz porno sorprendiendo a todos sus fanáticos.