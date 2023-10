Nodal revela cómo es su vida en Argentina viviendo con su familia “volví a sentirme humano”

HERMOSILLO, Sonora.- Hace algunas semanas Christian Nodal y Cazzu se convirtieron en padres de una pequeña y consigo trajo muchos cambios en la vida de la pareja.

Por ello, ahora el cantante del regional mexicano reveló en una entrevista que dejó México para mudarse a Argentina con su hija y Cazzu.

Mediante una entrevista en un pódcast con Mario Chávez confesó algunos detalles de su nueva vida familiar en Argentina.

Vivo en un campo, donde no se me cruza nadie con quien platicar. Están unos vecinos muy allá a lo lejos, pero una vista preciosa que me encanta. Estoy con Julieta (nombre real de Cazzu). Hacemos de comer juntos. Nos sentamos. Hacemos un matecito y las vistas son preciosas. No te puedo explicar cómo se ve el cielo. Ahí me la paso viendo películas. La neta voy hago mis compras. Yo manejo. No traigo seguridad y volví a sentirme como un humano”, comentó.